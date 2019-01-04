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Выходом из Евросоюза пригрозили в Германии

Jacob Schršter/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» пригрозила начать процедуру выхода ФРГ из Евросоюза, если нынешняя система Содружества не будет изменена, заявил депутат Йоог Мойтен.

«Если наши подходы к фундаментальным реформам в существующей системе ЕС не могут быть реализованы в течение одного законодательного периода, мы считаем необходимым выход ФРГ или упорядоченный роспуск Европейского союза и создание нового сообщества по интересам и экономике», — цитирует Bild Мойтена, являющегося единственным представителем АдГ в Европарламенте.

По словам парламентария, Dexit — это «последний вариант» для Германии, если Содружество не примет меры.

Ранее, как писал News.ru, комиссар Европейского союза по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что Германия понесёт финансовые потери, если Великобритания выйдет из ЕС, не выполнив своих обязательств по платежу в бюджет Содружества.


#евросоюз #ФРГ
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