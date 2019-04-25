Следующие выборы президента США назначены на ноябрь 2020 года, но борьба за голоса избирателей набирает обороты уже сейчас. Пока о своём желании стать хозяином Белого дома заявляют только представители Демократической партии. В то время как на сегодняшний день у республиканцев есть возможность проголосовать только за одного человека — Дональда Трампа. Но не исключено, что кто-нибудь из нынешних соратников действующего президента осмелится бросить ему вызов.

Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис объявила о своём намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году в эфире телешоу «Good morning America».

«Будущее нашей страны зависит от того, как вы и миллионы других поддержите нас в борьбе за наши американские ценности. Вот почему я баллотируюсь в президенты Соединённых Штатов», — сказала Харрис в своём выступлении и добавила, что свою агитационную кампанию в борьбе за президентскую номинацию Демократической партии планирует начать в ближайшее воскресенье на митинге в Окленде, где она родилась и выросла.

Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

В своём обращении о намерении баллотироваться Харрис заявила, что ей придётся бороться с барьерами и предрассудками, с которыми женщина сталкивается из-за пола и происхождения. Перед тем как запустить официальную кампанию в Окленде, Камала Харрис в качестве заявленного кандидата посетит Южную Каролину — штат, где, как отмечает Newsweek, большую часть электората Демпартии составляют чернокожие избиратели, которые хотели бы видеть у руля страны «следующего Обаму».

Харрис 54 года. В 2017 году она, дочь иммигрантов из Индии и Ямайки, стала первым сенатором азиатского происхождения и вторым сенатором афроамериканского происхождения. В прошлом Харрис занимала пост генерального прокурора Калифорнии — штата, который стал центром выступлений против Трампа: большинство голосовало за Хиллари Клинтон, поэтому после её проигрыша местные лидеры штата приняли законы и инициировали судебные процессы, направленные на то, чтобы отменить или обойти решения президента об иммиграции, окружающей среде и свободе Интернета. В то же время, хотя Харрис пользуется популярностью среди этнических меньшинств, опрос CNN в 2018 году показал, что 51 процент избирателей никогда не слышали о ней.

До выборов президента США ещё больше года, но уже историческое количество женщин-политиков присоединились к борьбе за президентскую номинацию. Свои кандидатуры выдвинули сенаторы-демократы Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, Кирстен Джиллибранд от Нью-Йорка, а также член палаты представителей Тулси Габбард от избирательного округа Гавайев.

Тулси ГаббардТулси ГаббардRon Sachs/CNP/AdMedia

Список потенциальных кандидатов от Демократической партии довольно широкий. О намерении участвовать в выборах, например, заявил нынешний мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. Правда, по мнению колумнистов издания Redding Record Searchlight, несмотря на своё исключительное умение проводить предвыборные кампании и способность общаться с избирателями, Гарсетти стоило бы не демонстрировать президентские амбиции, а всё-таки сосредоточиться на управлении Городом ангелов и, в частности, наконец-то разобраться с трудноразрешимой проблемой бездомных. Другой претендент — сенатор от Нью-Джерси Кори Букер так же, как и Харрис, представляет этническое меньшинство — он мулат. У американского электората есть тенденция выбирать в качестве оппонента действующему президенту его противоположность, однако, как считает исполнительный директор комитета политических действий (PAC) America Rising Александра Уилкес, вряд ли у этих кандидатов есть серьёзные шансы.

«Подгоняя свои политические взгляды к тому, чтобы „попасть в левые“ для 2020 года, Букер и Харрис создают образ, который фундаментально не соответствует запросам большинства избирателей», — отметила она.

Один из популярных кандидатов — бывший вице-президент Джо Байден, за него готовы отдать свой голос более 30% сторонников Демократической партии. Но проблема в том, что 2020 году политику исполнится 77 лет, поэтому некоторые эксперты скептически относятся к его выдвижению.

Не отстаёт от демократов и действующий президент. Дональд Трамп подал заявку на переизбрание в день открытия регистрации кандидатов. Он уже вложил в свою кампанию около $100 млн. Пока что ни один республиканец не бросил вызов президенту, но, как пишет USA Today, всегда есть шанс, что это случится. Экс-губернатор Огайо и яростный критик Трампа Джон Касич намекнул о своём намерении участвовать в выборах.

Пока главный кандидат от республиканцев — это Трамп. Шансы на его победу при нынешнем раскладе — 40 на 60, то есть шансы постепенно снижаются. Рейтинг низкий — устойчиво менее 40% одобряют его деятельность. Но должен случиться новый «Уотергейт», чтобы он решил не баллотироваться. Если он участвует, то Республиканская партия станет полностью партией Трампа, хотя он и не был республиканцем до 2016 года. На низовом уровне партия уже вся его. Есть лишь небольшая фронда в республиканской внешнеполитической элите, но для Трампа это не проблема. Конкуренцию ему может составить Митт Ромни или нынешний посол США в России Джон Хантсман, но это только если с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом что-то случится.

Вообще шансы у республиканцев на победу есть всегда, даже после правления Трампа, но сейчас гадать на эту тему бессмысленно. В 2016 году у Хиллари были все шансы на победу, в то время как у Трампа их не было. Здесь слишком много факторов: общая ситуация и настроения в стране, личность кандидата и т. д. Пока говорить о чём-то конкретном трудно.

Владимир Фролов

эксперт по международным отношениям:

С высокой долей вероятности кандидатом в президенты США от республиканцев после Дональда Трампа будет снова Дональд Трамп. Партия против, чтобы он баллотировался, но сам президент и электорат этого хотят. Любой кандидат, который выдвинется против, будет обвинён в том, что он раскольник. Голосовавшие за Трампа относятся к нему хорошо, и это, кстати, большая проблема для республиканцев. Ведь Трамп по всем опросам пользуется поддержкой меньшинства избирателей, и выиграть ему будет трудно. Он победил в 2016 году, используя целый ряд факторов, которые демократы постараются теперь не допустить. В первую очередь в тех штатах, которые они считают своими, и где Трамп победил среди рабочих.

Почему избиратели сохраняют верность Трампу? Потому что за него голосовали как за кандидата, против которого настроена большая часть истеблишмента и СМИ. Также он старается выполнять предвыборные обещания. Нынешний шатдаун, который стал серьёзной проблемой для Америки, появился потому, что Трамп старается во что бы то ни стало реализовать одно из своих главных обещаний — реализацию стены на границе с Мексикой. Его избиратель — кондовый, провинциальный республиканец, очень часто — прихожанин церквей. Он действиями президента доволен, а все обвинения, которые звучат в сторону Трампа о том, что он связан с Россией, для этих людей слабоваты. Стопроцентных доказательств нет, а все остальные обвинения компенсируются выполнением Трампом своих обещаний. Например, одним из главных пожеланий такого слоя избирателей было изменение сил в суде, чтобы Верховный суд оставался консервативным институтом. Трамп назначил двух новых судей, и за это верующий, антиглобалистски настроенный, провинциальный республиканец готов простить Трампу очень многое. К России он относится индифферентно.

Поэтому если не будет 100-процентных доказательств, что Трамп нарушал закон, то любого другого кандидата от республиканцев избиратель просто «съест».

Алексей Макаркин

первый вице-президент Центра политических технологий