Следующие выборы президента США назначены на ноябрь 2020 года, но борьба за голоса избирателей набирает обороты уже сейчас. Пока о своём желании стать хозяином Белого дома заявляют только представители Демократической партии. В то время как на сегодняшний день у республиканцев есть возможность проголосовать только за одного человека — Дональда Трампа. Но не исключено, что кто-нибудь из нынешних соратников действующего президента осмелится бросить ему вызов.
Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис объявила о своём намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году в эфире телешоу «Good morning America».
«Будущее нашей страны зависит от того, как вы и миллионы других поддержите нас в борьбе за наши американские ценности. Вот почему я баллотируюсь в президенты Соединённых Штатов», — сказала Харрис в своём выступлении и добавила, что свою агитационную кампанию в борьбе за президентскую номинацию Демократической партии планирует начать в ближайшее воскресенье на митинге в Окленде, где она родилась и выросла.
В своём обращении о намерении баллотироваться Харрис заявила, что ей придётся бороться с барьерами и предрассудками, с которыми женщина сталкивается из-за пола и происхождения. Перед тем как запустить официальную кампанию в Окленде, Камала Харрис в качестве заявленного кандидата посетит Южную Каролину — штат, где, как отмечает Newsweek, большую часть электората Демпартии составляют чернокожие избиратели, которые хотели бы видеть у руля страны «следующего Обаму».
Харрис 54 года. В 2017 году она, дочь иммигрантов из Индии и Ямайки, стала первым сенатором азиатского происхождения и вторым сенатором афроамериканского происхождения. В прошлом Харрис занимала пост генерального прокурора Калифорнии — штата, который стал центром выступлений против Трампа: большинство голосовало за Хиллари Клинтон, поэтому после её проигрыша местные лидеры штата приняли законы и инициировали судебные процессы, направленные на то, чтобы отменить или обойти решения президента об иммиграции, окружающей среде и свободе Интернета. В то же время, хотя Харрис пользуется популярностью среди этнических меньшинств, опрос CNN в 2018 году показал, что 51 процент избирателей никогда не слышали о ней.
До выборов президента США ещё больше года, но уже историческое количество женщин-политиков присоединились к борьбе за президентскую номинацию. Свои кандидатуры выдвинули сенаторы-демократы Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, Кирстен Джиллибранд от Нью-Йорка, а также член палаты представителей Тулси Габбард от избирательного округа Гавайев.
Список потенциальных кандидатов от Демократической партии довольно широкий. О намерении участвовать в выборах, например, заявил нынешний мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. Правда, по мнению колумнистов издания Redding Record Searchlight, несмотря на своё исключительное умение проводить предвыборные кампании и способность общаться с избирателями, Гарсетти стоило бы не демонстрировать президентские амбиции, а всё-таки сосредоточиться на управлении Городом ангелов и, в частности, наконец-то разобраться с трудноразрешимой проблемой бездомных. Другой претендент — сенатор от Нью-Джерси Кори Букер так же, как и Харрис, представляет этническое меньшинство — он мулат. У американского электората есть тенденция выбирать в качестве оппонента действующему президенту его противоположность, однако, как считает исполнительный директор комитета политических действий (PAC) America Rising Александра Уилкес, вряд ли у этих кандидатов есть серьёзные шансы.
«Подгоняя свои политические взгляды к тому, чтобы „попасть в левые“ для 2020 года, Букер и Харрис создают образ, который фундаментально не соответствует запросам большинства избирателей», — отметила она.
Один из популярных кандидатов — бывший вице-президент Джо Байден, за него готовы отдать свой голос более 30% сторонников Демократической партии. Но проблема в том, что 2020 году политику исполнится 77 лет, поэтому некоторые эксперты скептически относятся к его выдвижению.
Не отстаёт от демократов и действующий президент. Дональд Трамп подал заявку на переизбрание в день открытия регистрации кандидатов. Он уже вложил в свою кампанию около $100 млн. Пока что ни один республиканец не бросил вызов президенту, но, как пишет USA Today, всегда есть шанс, что это случится. Экс-губернатор Огайо и яростный критик Трампа Джон Касич намекнул о своём намерении участвовать в выборах.