Следующие выборы президента США назначены на ноябрь 2020 года, но борьба за голоса избирателей набирает обороты уже сейчас. Пока о своём желании стать хозяином Белого дома заявляют только представители Демократической партии. В то время как на сегодняшний день у республиканцев есть возможность проголосовать только за одного человека — Дональда Трампа. Но не исключено, что кто-нибудь из нынешних соратников действующего президента осмелится бросить ему вызов.

Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис объявила о своём намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году в эфире телешоу «Good morning America».

«Будущее нашей страны зависит от того, как вы и миллионы других поддержите нас в борьбе за наши американские ценности. Вот почему я баллотируюсь в президенты Соединённых Штатов», — сказала Харрис в своём выступлении и добавила, что свою агитационную кампанию в борьбе за президентскую номинацию Демократической партии планирует начать в ближайшее воскресенье на митинге в Окленде, где она родилась и выросла.

Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

В своём обращении о намерении баллотироваться Харрис заявила, что ей придётся бороться с барьерами и предрассудками, с которыми женщина сталкивается из-за пола и происхождения. Перед тем как запустить официальную кампанию в Окленде, Камала Харрис в качестве заявленного кандидата посетит Южную Каролину — штат, где, как отмечает Newsweek, большую часть электората Демпартии составляют чернокожие избиратели, которые хотели бы видеть у руля страны «следующего Обаму».

Харрис 54 года. В 2017 году она, дочь иммигрантов из Индии и Ямайки, стала первым сенатором азиатского происхождения и вторым сенатором афроамериканского происхождения. В прошлом Харрис занимала пост генерального прокурора Калифорнии — штата, который стал центром выступлений против Трампа: большинство голосовало за Хиллари Клинтон, поэтому после её проигрыша местные лидеры штата приняли законы и инициировали судебные процессы, направленные на то, чтобы отменить или обойти решения президента об иммиграции, окружающей среде и свободе Интернета. В то же время, хотя Харрис пользуется популярностью среди этнических меньшинств, опрос CNN в 2018 году показал, что 51 процент избирателей никогда не слышали о ней.

До выборов президента США ещё больше года, но уже историческое количество женщин-политиков присоединились к борьбе за президентскую номинацию. Свои кандидатуры выдвинули сенаторы-демократы Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, Кирстен Джиллибранд от Нью-Йорка, а также член палаты представителей Тулси Габбард от избирательного округа Гавайев.

Тулси Габбард Ron Sachs/CNP/AdMedia

Список потенциальных кандидатов от Демократической партии довольно широкий. О намерении участвовать в выборах, например, заявил нынешний мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти. Правда, по мнению колумнистов издания Redding Record Searchlight, несмотря на своё исключительное умение проводить предвыборные кампании и способность общаться с избирателями, Гарсетти стоило бы не демонстрировать президентские амбиции, а всё-таки сосредоточиться на управлении Городом ангелов и, в частности, наконец-то разобраться с трудноразрешимой проблемой бездомных. Другой претендент — сенатор от Нью-Джерси Кори Букер так же, как и Харрис, представляет этническое меньшинство — он мулат. У американского электората есть тенденция выбирать в качестве оппонента действующему президенту его противоположность, однако, как считает исполнительный директор комитета политических действий (PAC) America Rising Александра Уилкес, вряд ли у этих кандидатов есть серьёзные шансы.

«Подгоняя свои политические взгляды к тому, чтобы „попасть в левые“ для 2020 года, Букер и Харрис создают образ, который фундаментально не соответствует запросам большинства избирателей», — отметила она.

Один из популярных кандидатов — бывший вице-президент Джо Байден, за него готовы отдать свой голос более 30% сторонников Демократической партии. Но проблема в том, что 2020 году политику исполнится 77 лет, поэтому некоторые эксперты скептически относятся к его выдвижению.

Не отстаёт от демократов и действующий президент. Дональд Трамп подал заявку на переизбрание в день открытия регистрации кандидатов. Он уже вложил в свою кампанию около $100 млн. Пока что ни один республиканец не бросил вызов президенту, но, как пишет USA Today, всегда есть шанс, что это случится. Экс-губернатор Огайо и яростный критик Трампа Джон Касич намекнул о своём намерении участвовать в выборах.

Пока главный кандидат от республиканцев — это Трамп. Шансы на его победу при нынешнем раскладе — 40 на 60, то есть шансы постепенно снижаются. Рейтинг низкий — устойчиво менее 40% одобряют его деятельность. Но должен случиться новый «Уотергейт», чтобы он решил не баллотироваться. Если он участвует, то Республиканская партия станет полностью партией Трампа, хотя он и не был республиканцем до 2016 года. На низовом уровне партия уже вся его. Есть лишь небольшая фронда в республиканской внешнеполитической элите, но для Трампа это не проблема. Конкуренцию ему может составить Митт Ромни или нынешний посол США в России Джон Хантсман, но это только если с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом что-то случится. Пока главный кандидат от республиканцев — это Трамп. Шансы на его победу при нынешнем раскладе — 40 на 60, то есть шансы постепенно снижаются. Рейтинг низкий — устойчиво менее 40% одобряют его деятельность. Но должен случиться новый «Уотергейт», чтобы он решил не баллотироваться. Если он участвует, то Республиканская партия станет полностью партией Трампа, хотя он и не был республиканцем до 2016 года. На низовом уровне партия уже вся его. Есть лишь небольшая фронда в республиканской внешнеполитической элите, но для Трампа это не проблема. Конкуренцию ему может составить Митт Ромни или нынешний посол США в России Джон Хантсман, но это только если с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом что-то случится. Вообще шансы у республиканцев на победу есть всегда, даже после правления Трампа, но сейчас гадать на эту тему бессмысленно. В 2016 году у Хиллари были все шансы на победу, в то время как у Трампа их не было. Здесь слишком много факторов: общая ситуация и настроения в стране, личность кандидата и т. д. Пока говорить о чём-то конкретном трудно. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям: