Выборы в Кнессет заставляют израильтян ждать войны

https://news.ru/storage/news/06b02fbfccd2f9eac47b97abe6887d44/67afaccd-5d89-45a7-986f-bade7c09e8f5_850.jpg Gil Cohen Magen/Global Look Press

Еврейское государство готовится к провокациям на севере и юге

В Израиле ожидают военных провокаций на севере перед выборами в Кнессет, которые запланированы весной этого года. Об этом News.ru сообщил источник, близкий к израильским парламентским кругам. Вероятно, именно с этим связано недавнее перемещение системы «Железный купол» в центральный регион страны. Недавнее интервью лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы ливанским СМИ только усугубляет ситуацию: шейх обещает вторжение в Галилею в том случае, если Израиль предпримет что-то на ливанской территории.

«Совершенно справедливо будет сказать, что израильтяне ожидают какого-либо обострения на севере в предвыборный период», — отметил News.ru источник, отвечая на соответствующий вопрос.

Голосование было назначено после того, как главы входящих в правительственную коалицию партий единогласно приняли решение о роспуске Кнессета. Причиной стали разногласия вокруг законодательной инициативы о призыве ортодоксальных иудеев в Армию обороны (ЦАХАЛ). По плану, парламентские выборы должны были состояться только в ноябре 2019 года.

Признаков того, что лояльные Ирану силы в Ливане и в Сирии могут готовить что-то масштабное против еврейского государства, предостаточно. Выпады, сделанные в Twitter премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в адрес руководителя подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, были неслучайными. Дело не в только в том, что известный иранский генерал во время встречи с Высшим советом национальной безопасности Ирана позволил себе «вмешаться» в израильские выборы: он заявил, что Нетаньяху, скорее всего, будет нагнетать напряженность у израильско-сирийской границы для победы в Кнессете. Не исключено, что комментарий главы правительства также свидетельствует: Сулеймани усиливает свою роль в принятии решений на сирийском театре боевых действий. Военачальник недавно был уличен в инспектировании границы между Сирией и Израилем, что само по себе является беспрецедентным и, по мнению источников News.ru, рассматривается как нарушение израильско-российских договоренностей по югу САР.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

В Израиле особо отмечают, что последняя попытка нанести удар по его территории (20 января) была сделана при помощи ракеты класса «земля — земля», которая принадлежала непосредственно Ирану. В тот день Военно-воздушные силы Израиля произвели ответную атаку на склады с оружием, принадлежащие иранским силам, разведобъекты, тренировочный лагерь и батареи сирийских ПВО. Нападение произошло в районе аэропорта Дамаска, куда, как сообщается, должен был прибыть один из самолетов, следовавших из Ирана, однако он был развёрнут в сирийском воздушном пространстве, так и не долетев до объекта.

Вероятно, от Израиля стоит ожидать увеличения интенсивности обстрелов территории столичного аэропорта. Все дело в том, что руководство еврейского государства в настоящее время озабочено очевидными попытками иранских властей обеспечить ливанскую группировку «Хезболла» оборудованием GPS, которое может увеличить точность попадания снарядов. До последнего времени обстрелы боевиков носили случайный характер. Однако все может измениться. В Израиле говорят, что поставки датчиков иранские силы сейчас активно пытаются осуществить через Сирию, что в сочетании с вызовами из Ливана и сектора Газа рассматривается как достаточно серьёзная угроза. Учитывая, что стратегические и туристические объекты Израиля в силу географического положения уязвимы из-за отсутствия стратегической глубины.

За последние дни израильские военные развернули системы противоракетной обороны «Железный купол» в центральной и в южной части страны в ожидании возможного нападения как со стороны Сирии, так и на подступах к сектору Газа. Как сообщили в ЦАХАЛ, одна батарея была развернута в районе Тель-Авива, а другие — на юге. Кроме того, по данным израильских военных, небольшое количество резервистов были вызваны для того, чтобы укомплектовать батареи, что обычно происходит в периоды повышенной напряженности.

Об обострении ситуации говорит и последняя перестрелка, которая произошла на границе с Сирией. Как сказано в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ, израильские военнослужащие, действовавшие в анклаве близ сирийского пограничного заграждения, засекли сделанные по ним выстрелы. «В ответ солдаты открыли огонь», — говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике. Сообщалось, что пострадавших нет.

Спокойствия не добавляет и заявление лидера «Хезболлы». Нарушив долгое молчание, которое многие связывали с возможным ухудшением здоровья шейха, Насралла заявил, что Израиль заплатит высокую цену за нападение на Ливан. «Если начнется война, то вся территории Палестины станет полем битвы», — пригрозил глава шиитской группировки.