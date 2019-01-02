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Выборы президента Украины побьют исторический рекорд

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Выборы президента страны, которые пройдут на Украине в марте этого года, отличаются от всех прошлых самой большой конкуренцией в истории государства, уверен политолог Руслан Бортник. При этом разрывы между кандидатами будут минимальны, считает эксперт.

«Высокая конкурентность этих выборов — это очень хорошо для украинцев. Потому что стандартно в украинских кампаниях принимали два, максимум три кандидата, которые реально могли конкурировать за президентскую булаву. Сегодня их четыре-пять», — сказал специалист в эфире NewsOne.

Он добавил, что, скорее всего, новый лидер одержит победу с небольшим отрывом от конкурентов.

Как писал News.ru ранее, ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский, которого поддерживают около 9% жителей Украины, заявил о своих сокровенных амбициях в новогоднем обращении к украинцам на телеканале «1+1». Согласно результатам опроса, он занимает второе место после Юлии Тимошенко.


#украина #выборы
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