Выборы президента Украины побьют исторический рекорд

https://news.ru/storage/news/217b7cf51061f67003817e621baf5f8a/f36d7915-4514-4ccb-bda2-8bf582a15933_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выборы президента страны, которые пройдут на Украине в марте этого года, отличаются от всех прошлых самой большой конкуренцией в истории государства, уверен политолог Руслан Бортник. При этом разрывы между кандидатами будут минимальны, считает эксперт.

«Высокая конкурентность этих выборов — это очень хорошо для украинцев. Потому что стандартно в украинских кампаниях принимали два, максимум три кандидата, которые реально могли конкурировать за президентскую булаву. Сегодня их четыре-пять», — сказал специалист в эфире NewsOne.

Он добавил, что, скорее всего, новый лидер одержит победу с небольшим отрывом от конкурентов.

Как писал News.ru ранее, ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский, которого поддерживают около 9% жителей Украины, заявил о своих сокровенных амбициях в новогоднем обращении к украинцам на телеканале «1+1». Согласно результатам опроса, он занимает второе место после Юлии Тимошенко.