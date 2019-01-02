Депутат Рады назвала условие для победы Порошенко на выборах

https://news.ru/storage/news/fb56529151d06458ba934dc5913b2269/665c3e67-da48-4061-848b-27db1356e78a_850.jpg Petro Poroshenko/via Global Look Press

Пётр Порошенко

Действующий президент Украины Пётр Порошенко может одержать победу на предстоящих выборах только в случае выхода во второй тур с лидером движения «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрием Бойко, заявила зампредседателя фракции «Народный фронт», входящей в правящую коалицию, Виктория Сюмар.

По её словам, Юрий Бойко является пророссийским кандидатом и самым «вожделенным товарищем» для тех, кто хочет пройти во второй тур.

«У Порошенко возможна одна стратегия. Это безальтернативность в условиях войны и необходимость постоянной поддержки европейскими лидерами, которую может обеспечить исключительно Порошенко», — отметила она.

Сюмар добавила, что Порошенко не случайно дистанцировался от экономики, где практически нет успехов. Этим пользуются его конкуренты, и поэтому действующему лидеру необходимо обыграть тему своих прямых полномочий — армии и дипломатии.

Однако, как отметила депутат, для победы этого мало, о чём говорят настроения в обществе и реальная ситуация на Украине, передаёт интернет-издание «Лига.Net».

Как сообщал News.ru, ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский сможет стать президентом Украины в случае протестного голосования.