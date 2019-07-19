https://static.news.ru/photo/b7c19b38-ac25-11e9-a5a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Бывший украинский дипломат Олег Волошин назвал главную причину возможного краха политической силы президента Украины Владимира Зеленского. После обработки 20,75% протоколов «Слуга народа» набирает почти 42% голосов на выборах в Верховную раду.

Однако в случае, если партия Зеленского добьётся назначения премьер-министром страны кандидата, нацеленного на сотрудничество с МВФ, то это станет её «могилой». Такое мнение Волошин высказал в эфире телеканала « 112 Украина ».

Он отметил, что одним из претендентов на должность премьера называется заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. Выбор в пользу этого финансиста, лоббирующего «кабальные» интересы МВФ, оппозиция не простит и политическую силу Зеленского «просто уничтожит».

Вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят, — заявил Волошин.

Ранее News.ru сообщал, что украинские СМИ со ссылкой на источники огласили список кандидатов на пост премьер-министра правительства страны. Таких сразу несколько. Это Владислав Рашкован — представитель Украины в МВФ, топ-менеджеры «Нафтогаза» Андрей Кобелев и Юрий Витренко, секретарь СНБО Александр Данилюк.