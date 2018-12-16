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ВВС США назвали стоимость истребителя шестого поколения

Staff Sgt. Peter Thompson

в мире [ версия для печати ]

В состав военно-воздушных сил США должны принять истребитель шестого поколения. Стоимость одной модели составит $300 млн.

ВВС США планирует новым истребителем заменить «хребет» воздушных сил. Всего потребуется не менее 414 машин, после чего произойдёт списание старых истребителей F-15 и F-22. Данные изменения идут согласно плану перевооружения ВВС. На закупку планируется потратить около $26 млрд.

Истребитель получит переработанный малозаметный планер и экранированные двигатели, новое бортовое оборудование и вооружение. При этом он может быть создан в двух или трёх конфигурациях, а также возможно будет совмещать ударные и разведывательные возможности 

Военный самолёт приступит к службе в 2030 году, сообщает Defense News.

Ранее News.ru писал, что около трёх тысяч иностранных военных самолётов-разведчиков было замечено вблизи границ России по итогам года. Об этом сообщил начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан.


#сша #самолет #истребитель #ввс
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