ВВС США назвали стоимость истребителя шестого поколения

В состав военно-воздушных сил США должны принять истребитель шестого поколения. Стоимость одной модели составит $300 млн.
ВВС США планирует новым истребителем заменить «хребет» воздушных сил. Всего потребуется не менее 414 машин, после чего произойдёт списание старых истребителей F-15 и F-22. Данные изменения идут согласно плану перевооружения ВВС. На закупку планируется потратить около $26 млрд.
Истребитель получит переработанный малозаметный планер и экранированные двигатели, новое бортовое оборудование и вооружение. При этом он может быть создан в двух или трёх конфигурациях, а также возможно будет совмещать ударные и разведывательные возможности
Военный самолёт приступит к службе в 2030 году, сообщает Defense News.
Ранее News.ru писал, что около трёх тысяч иностранных военных самолётов-разведчиков было замечено вблизи границ России по итогам года. Об этом сообщил начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан.