ВВС: жалоба была отправлена в МИД РФ

https://news.ru/storage/news/02621bf9c0c4013c661cf5745d12eeac/37dc5698-6542-42e5-8ddc-504b1de69ffa_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В пресс-службе BBC сообщили, что жалоба в МИД РФ была направлена в виде электронного послания, в котором «было выражено беспокойство» в связи с публикацией личных данных корреспондентов корпорации, работающих в Москве.

«Электронное письмо было подписано Джейми Энгасом, директором международной службы BBC», — заявили в пресс-службе вещательной корпорации ТАСС.

В пресс-службе также отметили, что помимо жалобы в МИД России был направлен запрос c просьбой дать официальный комментарий для новостных сообщений на сайте BBC.

25 декабря поименный список 44 сотрудников московского отделения BBC был опубликован неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu. При этом данная информация якобы имелась лишь у российских властей, а в публичном доступе публиковалась лишь частично.

Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла обращение британской телерадиовещательной корпорации BBC с жалобой на утечку данных о своих сотрудниках. Захарова подчеркнула, что опубликованный в Интернете список сотрудников московского отделения BBC не является секретной информацией.