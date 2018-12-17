Иракские ВВС уничтожили здания лидеров ИГ

https://news.ru/storage/news/afb4dd86d81eb41d7e125151ada6fbfe/ca934cc9-c960-49de-af66-ffc22b06c653_850.jpg Sami Jawad/XINHUA/Global Look Press

Иракские военно-воздушные силы авиаударом уничтожили два здания в городе Хаджин в Сирии. Их использовали главы террористической группировки ИГ (запрещённой на территории РФ) для проведения совещаний.

По данным пресс-службы Минобороны Ирака, оба дома полностью разрушены, также авиаудар может помочь пресечь деятельность оставшихся боевиков в этом районе, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что подразделения сирийской правительственной армии во время обхода освобождённой от террористов провинции Даръа нашли два склада с наркотиками и оружием. Боеприпасы, среди которых находились израильские ракеты, были спрятаны неподалёку от города Нава.