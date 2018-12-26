Вулкан в Индонезии угрожает самолётам

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Воздушные суда не могут подлететь к кратеру вулкана Анак-Кракатау из-за опасности его извержения.

По словам главы Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Двикориты Карнавати, пепел и густые облака сделали работу в этом районе невозможной. Специалисты уже дважды пробовали подобраться к кратеру, но безуспешно.

Ранее News,ru писал о том, что в ночь на 23 декабря в Зондском проливе Индонезии произошло цунами. Сильная волна, предположительно, вызванная извержением вулкана Анак-Кракатау, обрушилась на побережья островов Суматра и Ява.