Вулкан Этна активизировался на Сицилии

https://news.ru/storage/news/7181b990eb7f973978c948e72ddf5a0c/3b998d03-18df-442f-b2a1-09e4473c027b_850.jpg Pilastro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Итальянские ученые зафиксировали серию из 130 подземных толчков вблизи вулкана Этна на острове Сицилия. Магнитуда самых сильных из них превосходила 4 балла.

Землетрясение вызвало появление трещины в основании юго-восточного кратера вулкана, из которой поднялся столб пепла, сообщает агентство АНСА.

Туристов, находившихся в этот момент на большой высоте, в целях безопасности спустили на уровень 1,9 тыс. метров.

Из-за активности вулкана временно прекращал работу аэропорт города Катания.

23 декабря вулкан Эбеко, расположенный на севере Курильской гряды, выбросил столб пепла на высоту около 3,5 километра. Ранее его активность была замечена 4 декабря, 25 ноября, 4 ноября, 6 октября, 2 октября, 31 августа (рекордный по высоте столб пепла в 6 километров) и 13 августа. Пепел выбрасывается из нового жерла, образовавшегося в 2017 году, писал News.ru.