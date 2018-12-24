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Вулкан Этна активизировался на Сицилии

Pilastro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Итальянские ученые зафиксировали серию из 130 подземных толчков вблизи вулкана Этна на острове Сицилия. Магнитуда самых сильных из них превосходила 4 балла.

Землетрясение вызвало появление трещины в основании юго-восточного кратера вулкана, из которой поднялся столб пепла, сообщает агентство АНСА.

Туристов, находившихся в этот момент на большой высоте, в целях безопасности спустили на уровень 1,9 тыс. метров.

Из-за активности вулкана временно прекращал работу аэропорт города Катания.  

23 декабря вулкан Эбеко, расположенный на севере Курильской гряды, выбросил столб пепла на высоту около 3,5 километра. Ранее его активность была замечена 4 декабря, 25 ноября4 ноября6 октября2 октября31 августа (рекордный по высоте столб пепла в 6 километров) и 13 августа. Пепел выбрасывается из нового жерла, образовавшегося в 2017 году, писал News.ru.


#италия #ВУЛКАН
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