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Вулкан Анак-Кракатау уменьшился в три раза

Alberth Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Высота вулкана Анак-Кракатау в Индонезии уменьшилась более чем в три раза после серии извержений 24 и 27 декабря.

«Ранее высота горы составляла 338 метров и теперь уменьшилась до 110 метров», — пишет газета Jakarta Post.

Как заявляют специалисты Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий, вероятность повторного извержения относительно невелика из-за того, что нынешние размеры вулкана уже не очень большие.

Ранее News.ru писал, что активность вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе, вынудила власти Индонезии повысить уровень тревоги до третьей степени. Из-за постоянных выбросов пепла маршруты всех самолётов в районе вулкана были изменены. Кроме того, полёты в радиусе 5 км от Анак-Кракатау полностью запрещены. Сход лавины со склона горы Анак-Кракатау в ночь на 23 декабря вызвал цунами в Зондском проливе Индонезии. Сильная волна обрушилась на побережья островов Суматра и Ява. В результате стихии погибли не менее 429 человек, ещё 150 человек пропали без вести.


#ИНДОНЕЗИЯ #ВУЛКАН #извержение
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