Вулкан Анак-Кракатау уменьшился в три раза

https://news.ru/storage/news/f6ce59ef55a734174e6b6b53074df7c2/efd22529-ff1d-4963-a003-2586884cbc2d_850.jpg Alberth Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Высота вулкана Анак-Кракатау в Индонезии уменьшилась более чем в три раза после серии извержений 24 и 27 декабря.

«Ранее высота горы составляла 338 метров и теперь уменьшилась до 110 метров», — пишет газета Jakarta Post.

Как заявляют специалисты Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий, вероятность повторного извержения относительно невелика из-за того, что нынешние размеры вулкана уже не очень большие.

Ранее News.ru писал, что активность вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе, вынудила власти Индонезии повысить уровень тревоги до третьей степени. Из-за постоянных выбросов пепла маршруты всех самолётов в районе вулкана были изменены. Кроме того, полёты в радиусе 5 км от Анак-Кракатау полностью запрещены. Сход лавины со склона горы Анак-Кракатау в ночь на 23 декабря вызвал цунами в Зондском проливе Индонезии. Сильная волна обрушилась на побережья островов Суматра и Ява. В результате стихии погибли не менее 429 человек, ещё 150 человек пропали без вести.