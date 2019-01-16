Вучич назвал Сербию надёжным партнёром России

https://news.ru/storage/news/cea8f991cec05aedd271190ff0df5720/7befac48-c2cf-4ec9-a9b1-03517ce8a184_850.jpg Panoramic/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна является надёжным партнёром РФ и твёрдо придерживается данных обещаний. Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин очень популярен в Сербии.

«Я так думаю, я так работаю, и я не вру, кому-то могут не нравиться мои слова, но я думаю, что мы — надёжный партнёр России. Когда я говорю президенту Путину „да“ — мы так и сделаем», — сказал Вучич в интервью ТАСС.

Сербский лидер подчеркнул, что Белград не отступит от своей позиции касательно санкций и не станет вводить ограничения в отношении России.

Популярность Путина Вучич объяснил тем, что российский лидер помог Сербии избежать клейма геноцида, которое на страну мог наложить Совбез ООН с подачи Великобритании. По словам Вучича, сербы никогда этого не забудут.

Сербский лидер добавил, что ожидает визита Путина в Белград 17 января. В ходе встречи предполагается подписать около двух десятков соглашений.

Ранее Вучич заявил, что решить вопрос Косово невозможно без участия России. Он также отметил, что его страна полностью зависит от российского газа и выразил надежду на соглашения в сфере экономики и энергетики, подписание которых планируется в ходе январского визита Путина в Сербию.