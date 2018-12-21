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Вучич назвал дату визита Путина в Белград

Александр Вучич и Владимир Путин kremlin.ru

Александр Вучич и Владимир Путин

в мире [ версия для печати ]

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визит президента России Владимира Путина в Сербию в середине января будущего года. Он заявил, что ждёт российского лидера «с радостью» и назвал точную дату.

Путин приедет в Белград 17 января.

«У меня никогда не было проблемы с тем, чтобы говорить с ним открыто, чтобы он мне сказал, что думает, и чтобы я ему сказал, что думаю», — цитирует Вучича РИА Новости.

Предполагается, что на встрече с президентом Сербии российский лидер обсудит ключевые вопросы сотрудничества двух стран в энергетике, транспорте и инфраструктуре.

В ноябре, как сообщал News.ru, Александр Вучич провёл несколько экстренных встреч с послами России, Китая и западных стран на фоне решения самопровозглашённой республики Косово ввести таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю сербскую продукцию.


#россия #владимирпутин #сербия #АлександрВучич
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