Второй за сутки пожар вспыхнул на трубопроводе в Мексике

Очередной, второй за сутки, пожар в Мексике начался на трубопроводе, по которому прокачивается бензин. ЧП произошло в штате Керетаро.
По информации управления общественной безопасности муниципалитета Сан Хуан дель Рио в Керетаро, на место возгорания прибыли наряды гражданской обороны и представители чрезвычайных служб, сообщает издание Milenio.
Данных о погибших или пострадавших в результате ЧП пока не имеется.
Как писал News.ru, ранее произошло воспламенение трубопровода в мексиканском штате Идальго. ЧП унесло жизни не менее 20 человек, несколько десятков ранены. Взрыв прогремел в момент, когда местные жители собирали бензин из крупного трубопровода Туспан-Тула на месте утечки или незаконной врезки.