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Второй за сутки пожар вспыхнул на трубопроводе в Мексике

Xolo/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Очередной, второй за сутки, пожар в Мексике начался на трубопроводе, по которому прокачивается бензин. ЧП произошло в штате Керетаро.

По информации управления общественной безопасности муниципалитета Сан Хуан дель Рио в Керетаро, на место возгорания прибыли наряды гражданской обороны и представители чрезвычайных служб, сообщает издание Milenio.

Данных о погибших или пострадавших в результате ЧП пока не имеется.

Как писал News.ru, ранее произошло воспламенение трубопровода в мексиканском штате Идальго. ЧП унесло жизни не менее 20 человек, несколько десятков ранены. Взрыв прогремел в момент, когда местные жители собирали бензин из крупного трубопровода Туспан-Тула на месте утечки или незаконной врезки.


#пожар #МЕКСИКА #трубопровод
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