Второй за сутки пожар вспыхнул на трубопроводе в Мексике

https://news.ru/storage/news/89ee13a501384f93b480095b118ec520/a747e987-9a19-4f5e-a1e6-629300dfd14f_850.jpg Xolo/Xinhua/Global Look Press

Очередной, второй за сутки, пожар в Мексике начался на трубопроводе, по которому прокачивается бензин. ЧП произошло в штате Керетаро.

По информации управления общественной безопасности муниципалитета Сан Хуан дель Рио в Керетаро, на место возгорания прибыли наряды гражданской обороны и представители чрезвычайных служб, сообщает издание Milenio.

Данных о погибших или пострадавших в результате ЧП пока не имеется.

Как писал News.ru, ранее произошло воспламенение трубопровода в мексиканском штате Идальго. ЧП унесло жизни не менее 20 человек, несколько десятков ранены. Взрыв прогремел в момент, когда местные жители собирали бензин из крупного трубопровода Туспан-Тула на месте утечки или незаконной врезки.