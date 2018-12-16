ВСУ перебросили в Донбасс танки и БПМ

https://news.ru/storage/news/e641977124467a21948045906ad4f84f/b6484d96-23e4-4e7d-9a23-d2e18ee44931_850.jpg Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ЛНР сообщили о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) размещают вблизи линии соприкосновения в Донбассе артиллерийские установки. А в пресс-службе ДНР заявили о переброске штурмовой авиации, 60 танков и БМП.

«Вскрыто прибытие трёх САУ (самоходных артиллерийских установок) 2С1 „Гвоздика“ в район населённого пункта Тошковка из состава 10 бригады ВСУ», — заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, не исключается активизация миномётных обстрелов.

«Нельзя оставить без внимания начавшееся усиление группировки врага на Горловском направлении», — сказал начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Как ранее писал News.ru, в МИД РФ сообщают, что украинские войска готовят наступление в мариупольском направлении для выхода к границе с РФ.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, цель Киева — захват находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выход на границу с Россией. Для этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) хотят задействовать сконцентрированную войсковую группировку и тяжёлую военную технику.