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ВСУ перебросили в Донбасс танки и БПМ

Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В ЛНР сообщили о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) размещают вблизи линии соприкосновения в Донбассе артиллерийские установки. А в пресс-службе ДНР заявили о переброске штурмовой авиации, 60 танков и БМП.

«Вскрыто прибытие трёх САУ (самоходных артиллерийских установок) 2С1 „Гвоздика“ в район населённого пункта Тошковка из состава 10 бригады ВСУ», — заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, не исключается активизация миномётных обстрелов.

«Нельзя оставить без внимания начавшееся усиление группировки врага на Горловском направлении», — сказал начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Как ранее писал News.ru, в МИД РФ сообщают, что украинские войска готовят наступление в мариупольском направлении для выхода к границе с РФ.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, цель Киева — захват находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выход на границу с Россией. Для этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) хотят задействовать сконцентрированную войсковую группировку и тяжёлую военную технику.


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