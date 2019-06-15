https://static.news.ru/photo/2ddf70b4-8ecc-11e9-90fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В неподконтрольных Киеву самопровозглашённых республиках Донбасса продолжают фиксировать увеличение украинских войск на линии соприкосновения, в нарушение Минских договорённостей.

Как заявил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий, накануне прибыла внушительная колонна военной техники украинских силовиков в подконтрольную Киеву Трёхизбенку, сообщает РИА Новости.

В район населенного пункта Трёхизбенка прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе трех танков, шести единиц БМП, двух гаубиц Д-30 и одиннадцати единиц автомобильной техники, — заявил Осадчий.

Кроме того, по словам представителя ЛНР, ВСУ усилили свои боевые расчёты двумя гаубично-самоходными артиллерийскими дивизионами и одним противотанковым артиллерийским дивизионом.

Как писал ранее News.ru, Вооружённые силы Украины уже вплотную подошли к границе Донецка и расквартировываются на окраинах города.