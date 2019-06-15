В неподконтрольных Киеву самопровозглашённых республиках Донбасса продолжают фиксировать увеличение украинских войск на линии соприкосновения, в нарушение Минских договорённостей.
Как заявил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий, накануне прибыла внушительная колонна военной техники украинских силовиков в подконтрольную Киеву Трёхизбенку, сообщает
В район населенного пункта Трёхизбенка прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе трех танков, шести единиц БМП, двух гаубиц Д-30 и одиннадцати единиц автомобильной техники, — заявил Осадчий.
Кроме того, по словам представителя ЛНР, ВСУ усилили свои боевые расчёты двумя гаубично-самоходными артиллерийскими дивизионами и одним противотанковым артиллерийским дивизионом.
Как писал ранее News.ru, Вооружённые силы Украины уже вплотную подошли к границе Донецка и расквартировываются на окраинах города.