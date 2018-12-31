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Вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО

Keegan Barber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 31 декабря вступило в законную силу. При этом у Вашингтона остался статус наблюдателя без права избираться в Комитет всемирного наследия.

Решение о выходе из организации было принято в октябре 2017 года из-за разногласий по арабо-израильскому конфликту, а также в связи с отказом платить членские взносы.

«Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью в ЮНЕСКО и продолжающейся антиизраильской предвзятостью», - прокомментировала ранее решение Вашингтона представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Она также отметила необходимость фундаментальной реформы в организации.

Основной целью ЮНЕСКО является содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств в области образования, науки и культуры, а также обеспечение уважения прав и основных свобод человека, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесён музыкальный стиль регги, а также тюркский героический эпос «Деде Коркут».


#сша #юнеско
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