Вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО

Решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 31 декабря вступило в законную силу. При этом у Вашингтона остался статус наблюдателя без права избираться в Комитет всемирного наследия.
Решение о выходе из организации было принято в октябре 2017 года из-за разногласий по арабо-израильскому конфликту, а также в связи с отказом платить членские взносы.
«Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью в ЮНЕСКО и продолжающейся антиизраильской предвзятостью», - прокомментировала ранее решение Вашингтона представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Она также отметила необходимость фундаментальной реформы в организации.
Основной целью ЮНЕСКО является содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств в области образования, науки и культуры, а также обеспечение уважения прав и основных свобод человека, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесён музыкальный стиль регги, а также тюркский героический эпос «Деде Коркут».