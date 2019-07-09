Первые лица силовых структур Сирийской Арабской Республики (САР) были смещены, что фактически изменило привычную расстановку сил в Дамаске. Если одна версия рокировок говорит о желании сирийской политический элиты обеспечить преемственность, то другая — о внешнем вмешательстве. С относительной уверенностью можно утверждать только о том, что фоном перемещений стала предполагаемая секретная встреча между израильскими офицерами и представителями сирийской разведки, которая, по этим данным, прошла не без помощи российского командования.

В первую очередь на себя обращает внимание отстранение главы Управления военно-воздушной разведки. Генерал Джамиль аль-Хасан ушёл с этой должности, которую занимал с 2009 года, спустя всего несколько дней после того, как были продлены его полномочия. Теперь его место занимает Гассан Исмаил. Не менее существенным выглядит переход главы Бюро национальной безопасности Али Мамлюка, который относится к числу особо приближённых к сирийскому лидеру людей, на пост заместителя президента Сирии по делам безопасности. Эксперты по-разному трактуют этот «трансфер». Есть основания полагать, что Мамлюк стал фактически «номером два» в руководстве САР. Однако не менее интересными выглядят доводы, что на практике он мог остаться без аппарата. Кадровые перестановки также произошли в Бюро национальной безопасности и Управлении уголовной безопасности.

Ливанские источники связывают уход аль-Хасана с итогами состоявшейся в июне секретной встречи между израильскими офицерами и представителями сирийского режима под руководством экс-главы Управления разведки ВВС. Уточняется, что на переговорах, которые, по этим данным, прошли не без участия российской стороны, присутствовало также руководство 5-го штурмового корпуса, сформированного при активном участии российских военных советников. Встреча с израильтянами, длившаяся больше 4 часов, практических результатов не принесла. Представители еврейского государства выдвинули свои требования, которые заключались в глубокой интеграции частей 5-го корпуса в правительственные войска для того, чтобы стабилизировать армейские структуры, и вывод проиранских иррегулярных формирований из пограничной зоны. Сообщалось, что израильская сторона выражала готовность материально обеспечивать процесс вывода иностранного контингента.

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

По этим данным, генерал аль-Хасан не только отклонил поддержанное российским командованием предложение Израиля, но и просто демонстративно покинул совещание. Военачальник сравнил помощь Ирана силам САР с родственной поддержкой. По его словам, эти связи — бельмо в глазу Израиля. Недоговоропособность сирийского генерала привела к провалу переговоров, которые проходили на территории южной сирийской провинции Кунейтра. После безуспешных попыток договориться последовала широкомасштабная бомбардировка израильских ВВС по целям, которые расположены вдоль пограничной зоны. Арабские наблюдатели утверждают, что мишенью стали предположительные позиции расположенных там местных ячеек «Хезболлы». Источники ливанской прессы связывают удары с отказом аль-Хасана содействовать отводу подконтрольных Ирану иррегулярных формирований от Голанских высот.

С иранским влиянием не так-то просто покончить, и речь не о присутствии советников КСИР или представителей армии, которые по признанию Ирана в Сирии всё-таки находились. Считающийся ставленником Ирана в сирийском руководстве Махер Асад сейчас активно выступает за то, чтобы находящаяся под его личным командованием 4-я дивизия играла более активную роль в боевых действиях против остатков оппозиционных формирований, локализованных в некоторых провинциях САР. Махер лоббирует понижение уровня ответственности 5-го корпуса за боевые действия. Корпус, который считается «российским активом», имеет в числе заслуг ряд успешных наступательных операций, в том числе против боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ. — News.ru) в провинции Хама в 2017 году. В то же время, местные сирийские источники приводят информацию, согласно которой 5-й корпус постепенно рушится из-за больших потерь в ходе нынешних боевых действий в Хаме и Идлибе и проблем с централизованным руководством.

Что стоит в реальности за масштабными перестановками в силовых ведомствах — естественная потребность в обеспечении жизнеспособности вертикали власти или всё-таки давление России, о котором так любит говорить оппозиционный сегмент сирийских ресурсов?