Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что встреча высокого уровня в «астанинском формате» по Сирии пройдёт в Нур-Султане в начале августа.
В самом начале августа будет очередная международная встреча по Сирии в «астанинском формате» в Нур-Султане, — сказал политик.
Богданов отметил, что на встрече впервые будут представители Ливана и Ирака в качестве наблюдателей. Он добавил, что саммит в «астанинском формате» в Турции состоится после встречи в Нур-Султане, передаёт
Как ранее писал News.ru, Михаил Богданов заявил, что Россия направит в Центральноафриканскую Республику 30 миротворцев в составе миссии Организации Объединённых Наций (ООН). Командировка личного состава может начаться в ближайшее время.