https://static.news.ru/photo/a14e682e-a33b-11e9-805a-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Богданов Фото: Mohamed Khidir, via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что встреча высокого уровня в «астанинском формате» по Сирии пройдёт в Нур-Султане в начале августа.

В самом начале августа будет очередная международная встреча по Сирии в «астанинском формате» в Нур-Султане, — сказал политик.

Богданов отметил, что на встрече впервые будут представители Ливана и Ирака в качестве наблюдателей. Он добавил, что саммит в «астанинском формате» в Турции состоится после встречи в Нур-Султане, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Михаил Богданов заявил, что Россия направит в Центральноафриканскую Республику 30 миротворцев в составе миссии Организации Объединённых Наций (ООН). Командировка личного состава может начаться в ближайшее время.