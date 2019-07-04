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Власти Гибралтара задержали супертанкер, который перевозил нефть в Сирию, по просьбе США, заявил журналистам и. о. главы МИД Испании Жозеп Боррель.

По его словам, испанская сторона знала об этой операции. Мы изучаем обстоятельства, в которых это произошло. Это была просьба со стороны США к Великобритании, — уточнил он. Боррель отметил, что...