Президент России Владимир Путин и папа римский начали переговоры в Ватикане.
Главу РФ по залам Апостольской библиотеки сопровождали государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин и представители российской делегации, в которую в том числе вошли министр здравоохранения Вероника Скворцова, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Встретив Путина, понтифик настоял, чтобы президент России как гость вошел в кабинет первым. После фотосессии начались переговоры.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин прилетел в Италию. Политик встретится с итальянским лидером Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, а также примет участие в заседании российско-итальянского форума — диалога гражданских обществ.