https://static.news.ru/photo/37f721fc-7228-11e9-aac1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: president.gov.ua

Провокация произошла в ходе встречи бывшего президента Украины Петра Порошенко с избирателями во Львовской области.

По словам пресс-секретаря экс-лидера Украины Святослава Цеголко, неизвестные бросили дымовые шашки во время выступления Порошенко перед собравшимися.

Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с избирателями, — написал представитель экс-президента на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что инцидент произошёл во время речи Порошенко о попытках запрета украинской церкви. Кроме того, Цеголко подчеркнул, что один из провокаторов оказался русскоязычным.

Реванш не пройдёт! — заключил пресс-секретарь.

Ранее News.ru писал о том, что экс-президент Украины Пётр Порошенко планирует сбежать из страны. Для этой цели он хочет создать общественную организацию со штабом в Брюсселе или Лондоне.