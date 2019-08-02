Очередная встреча представителей стран-гарантов «астанинского формата» по Сирии — Росии, Турции и Ирана — на высшем уровне пройдёт в сентябре. Об этом сообщил директор департамента Азии и Африки Казахстана Мукаш Серикулы.
До конца года один-два [раунда переговоров] могут быть проведены. Может, где-то в октябре-ноябре, потому что как раз-таки в сентябре будет встреча тройки, — цитирует его РИА Новости.
Серикулы уточнил, что точная дата будущих переговоров может быть определена на встрече в сентябре.
Ранее, как писал News.ru, замглавы МИД России Михаил Богданов анонсировал встречу высокого уровня в «астанинском формате» по Сирии на начало августа.