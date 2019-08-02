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Сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил властям Украины сменить курс по интеграции в НАТО на консультации по вступлению в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и восстановить членство в Содружестве независимых государств (СНГ).

По его мнению, данный шаг спас бы украинскую сторону «от саморазрушения, которое происходит и сегодня». Украине пора начать курс по возвращению к своим истокам, братьям и истинным друзьям, с которыми...