Вспышку чумы свиней зафиксировали в Китае

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Вспышка эпидемии африканской чумы свиней зафиксирована на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян.

Болезнь начала распространяться в питомнике, который находится в городском округе Суйхуа. Общее число поголовья составляет 73 тысячи свиней. Из них 4686 инфицированы, а 3766 — погибли.

Министерство сельского хозяйства КНР выслало на место происшествия рабочую группу, а также задействовало механизм экстренного реагирования на ЧС, перекрыло район заражения, уничтожило заражённых животных и провело дезинфекцию, передаёт РИА Новости.

Африканскую чуму свиней относят к особо опасным заразным вирусным болезням. Она не опасна для человека, однако способна нанести огромный ущерб сельскому хозяйству, так как не лечится и не поддаётся профилактике.

Ранее News.ru писал, что туристы на отдыхе за рубежом в дни новогодних каникул чаще всего страдают от отравлений, инфекций и ЛОР-заболеваний. Травматизм лишь на втором месте.