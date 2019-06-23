https://static.news.ru/photo/2b9e04d6-95b7-11e9-ab09-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Жертвами вспышки острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар за три недели стали более 145 человек.

По данным медицинских служб страны, активнее всего заболевание распространяется в округе Музаффарпур. Всего в больницах в 16 округах штатов находятся около 600 детей. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.

Специалисты считают, что вспышка произошла из-за сильной жары вкупе с высокой влажностью. При этом изначально симптомы заболевания принимались за отравление плодами личи, передаёт India Today .

Как писал News.ru, ранее Анастасия Антоновская из МГУ имени Ломоносова сообщила, что клещей нельзя удалять с помощью горящих спичек или масла. Также не стоит ждать того, что они отвалятся сами. По её словам, эти способы принесут больше вреда, чем пользы.