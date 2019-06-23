Жертвами вспышки острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар за три недели стали более 145 человек.
По данным медицинских служб страны, активнее всего заболевание распространяется в округе Музаффарпур. Всего в больницах в 16 округах штатов находятся около 600 детей. Состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.
Специалисты считают, что вспышка произошла из-за сильной жары вкупе с высокой влажностью. При этом изначально симптомы заболевания принимались за отравление плодами личи, передаёт
Как писал News.ru, ранее Анастасия Антоновская из МГУ имени Ломоносова сообщила, что клещей нельзя удалять с помощью горящих спичек или масла. Также не стоит ждать того, что они отвалятся сами. По её словам, эти способы принесут больше вреда, чем пользы.