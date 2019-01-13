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Вспышка африканской чумы зафиксирована в Китае

El Universal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Министерстве сельского хозяйства и деревни КНР сообщили, что новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в провинции Ганьсу.

Заболевание обнаружено на одной из ферм в городе Цинъян. В ведомстве рассказали, что 44 животных из 109 оказались инфицированы, девять из них погибло. Администрация провинции уже приняла меры по дезинфекции и обработке выживших свиней, а также приступила к уничтожению умерших животных. Китайские власти запретили транспортировать животных с этой фермы.

Ранее вспышку эпидемии африканской чумы свиней нашли на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян.  Болезнь начала распространяться в питомнике, который находится в городском округе Суйхуа. Общее число поголовья составляет 73 тыс. свиней. Из них 4686 инфицированы, а 3766 погибли.

АЧС — инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Данная болезнь наносит огромный ущерб сельскому хозяйству, так как не лечится и не поддаётся профилактике.

Как писал News.ru, вспышка африканской чумы свиней (АЧС) была обнаружена на территории Тверской области. Сотрудники Россельхознадзора проводят необходимые проверки.


#китай #ЧП #чума #ачс
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