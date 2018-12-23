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Вслед за Сирией Америку просят уйти из Ирака и Афганистана

Американские военнослужащие у транспортного самолета Владимир Пирогов/РИА Новости

Американские военнослужащие у транспортного самолета

в мире [ версия для печати ]

Вывод американских войск из Сирии — это победа сирийского народа, а не США, заявил президент Боливии Эво Моралес. Он призвал американского лидера Дональда Трампа уважать закон и «уйти из Ирака и Афганистана».

«Трамп воспевает победу, выводя свои войска, которые вторглись в Сирию без разрешения Конгресса или Совета Безопасности ООН. Но настоящая победа — за сирийским народом, достойным и независимым», — написал Моралес в своём микроблоге в Twitter.

Ранее, как сообщал News.ru, глава Соединённых Штатов объявил о выводе американских войск, отрапортовав о победе над террористами. По его словам, борьба с ними была единственной причиной пребывания военных в Сирийской Республике.

Как стало известно позднее, к такому шагу Трампа мог подтолкнуть глава Турции Реджеп Эрдоган, который нашёл достаточно убедительные аргументы для своего коллеги из Штатов.


#дональдтрамп #сша #сирия #Боливия #ЭвоМоралес
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