Вслед за Сирией Америку просят уйти из Ирака и Афганистана

Вывод американских войск из Сирии — это победа сирийского народа, а не США, заявил президент Боливии Эво Моралес. Он призвал американского лидера Дональда Трампа уважать закон и «уйти из Ирака и Афганистана».
«Трамп воспевает победу, выводя свои войска, которые вторглись в Сирию без разрешения Конгресса или Совета Безопасности ООН. Но настоящая победа — за сирийским народом, достойным и независимым», — написал Моралес в своём микроблоге в Twitter.
Ранее, как сообщал News.ru, глава Соединённых Штатов объявил о выводе американских войск, отрапортовав о победе над террористами. По его словам, борьба с ними была единственной причиной пребывания военных в Сирийской Республике.
Как стало известно позднее, к такому шагу Трампа мог подтолкнуть глава Турции Реджеп Эрдоган, который нашёл достаточно убедительные аргументы для своего коллеги из Штатов.