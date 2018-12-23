Вслед за Сирией Америку просят уйти из Ирака и Афганистана

https://news.ru/storage/news/5f4fbc84994f46a2a4fe8a63b91ce03d/a6689211-b418-482c-a07e-1e8923df02d8_850.jpg Владимир Пирогов/РИА Новости

Американские военнослужащие у транспортного самолета

Вывод американских войск из Сирии — это победа сирийского народа, а не США, заявил президент Боливии Эво Моралес. Он призвал американского лидера Дональда Трампа уважать закон и «уйти из Ирака и Афганистана».

«Трамп воспевает победу, выводя свои войска, которые вторглись в Сирию без разрешения Конгресса или Совета Безопасности ООН. Но настоящая победа — за сирийским народом, достойным и независимым», — написал Моралес в своём микроблоге в Twitter.

Ранее, как сообщал News.ru, глава Соединённых Штатов объявил о выводе американских войск, отрапортовав о победе над террористами. По его словам, борьба с ними была единственной причиной пребывания военных в Сирийской Республике.

Как стало известно позднее, к такому шагу Трампа мог подтолкнуть глава Турции Реджеп Эрдоган, который нашёл достаточно убедительные аргументы для своего коллеги из Штатов.