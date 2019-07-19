https://static.news.ru/photo/cc50f256-ab85-11e9-8ba7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: aleksandr.onyshenko/Facebook

Верховный суд Украины отстранил от участия в парламентских выборах политика Александра Онищенко, выдвинутого в Раду от Социалистической партии.

Некоторое время назад ЦИК Украины отказал Онищенко в регистрации в качестве кандидата в депутаты, объяснив своё решение тем, что он не проживает в стране в течение последних пяти лет. Политику удалось оспорить отказ в Шестом апелляционном административном суде Киева.

Центризбирком, в свою очередь, подал жалобу в ВС. Она была удовлетворена, а решение административного суда – отменено. В ВС отметили, что апелляционный суд пришёл к ошибочному выводу из-за ненадлежащей правовой оценки обстоятельств дела, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в отношении Онищенко на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают в махинациях по газовому делу, а также в государственной измене.