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ВС Сирии встали под городом Манбидж

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

К границе города Манбидж подошли правительственные вооружённые силы Сирии, однако в сам город они не входят.

По словам курдского чиновника Ильхама Ахмеда, сирийские войска не входят в город, а остаются на занятых позициях. Так же ведут себя вооружённые силы США, дислоцированные близ Манбиджа. В данный момент в нём всё ещё остаются курдские отряды, которые заявили, что оставляют город, и попросили власти Сирии взять его под контроль. Это необходимо для защиты этих районов от Турции.

Ранее News.ru писал о том, что отряды «Сил народной самообороны» (СНС) предлагают Дамаску взять под контроль занимаемые СНС территории.


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