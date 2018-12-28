ВС Сирии встали под городом Манбидж

К границе города Манбидж подошли правительственные вооружённые силы Сирии, однако в сам город они не входят.
По словам курдского чиновника Ильхама Ахмеда, сирийские войска не входят в город, а остаются на занятых позициях. Так же ведут себя вооружённые силы США, дислоцированные близ Манбиджа. В данный момент в нём всё ещё остаются курдские отряды, которые заявили, что оставляют город, и попросили власти Сирии взять его под контроль. Это необходимо для защиты этих районов от Турции.
Ранее News.ru писал о том, что отряды «Сил народной самообороны» (СНС) предлагают Дамаску взять под контроль занимаемые СНС территории.