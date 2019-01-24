USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,283 $   Brent60.82 $ Bitcoin3,572.98 $
МОСКВА-18°C18:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

ВС Пакистана произвели учебный пуск баллистической ракеты

www.ispr.gov.pk

в мире [ версия для печати ]

Вооруженные силы Пакистана произвели учебный пуск баллистической ракеты «Наср» класса «земля — земля». Об этом сообщили в пакистанской межведомственной службе по связям с общественностью (ISPR).

«Сегодня Пакистан успешно произвёл учебно-боевой пуск баллистической ракеты класса "земля — земля" малого радиуса действия "Наср"», — говорится в заявлении службы.

В службе отметили, что учебный пуск был произведён для повышения боеспособности командования стратегических сил и для перепроверки технических параметров баллистической ракеты.

«Наср» — оперативно-тактическая ракета, которая может запускаться с мобильных пусковых установок. Ракету отличает особо высокая точность попадания. По информации пакистанских военных, эта система специально создавалась для быстрого реагирования на угрозы.

Как ранее писал News.ru, сын духовного лидера радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) муллы Омара мулла Якуб был убит неизвестными в Пакистане. Представители группировки пока не комментировали информацию.


#ракета #пакистан
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
в мире 09:13, 22 января 2019
Сына духовного лидера талибов убили в Пакистане
в мире 17:24, 6 января 2019
ОАЭ предоставят Пакистану многомиллиардный кредит
в мире 13:16, 1 января 2019
Индия и Пакистан раскрыли друг другу свои ядерные объекты
общество 18:49, 14 ноября 2018
Пакистанская делегация прибыла в Крым
Совместные учения двух стран проходят в Черате
оружие 08:00, 24 октября 2018
Пакистанцы и россияне «дружат» оружием
Совместные учения двух стран проходят в Черате
Лента новостей
спорт 18:27
Биатлонистка Куклина: у меня плохое функциональное состояние
политика 18:24
Томпсон встретится с Рябковым в Пекине
экономика 18:18
«Газпром» сократит инвестиции в экспортные трубопроводы
оружие 18:17
Гражданскую версию пистолета «Удав» будут выпускать в РФ
спорт 18:16
Победительница спринта Давидова опасалась Дальмайер
Другие новости
в мире 18:06
Школьники на Украине пострадали от газового баллончика
в мире 18:06
Суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
в мире 17:58
Шевченко обвинил Порошенко в подкупе в подкупе избирателей
в мире 17:53
США предложили России обсудить контроль над вооружениями
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top