ВС Пакистана произвели учебный пуск баллистической ракеты

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Вооруженные силы Пакистана произвели учебный пуск баллистической ракеты «Наср» класса «земля — земля». Об этом сообщили в пакистанской межведомственной службе по связям с общественностью (ISPR).

«Сегодня Пакистан успешно произвёл учебно-боевой пуск баллистической ракеты класса "земля — земля" малого радиуса действия "Наср"», — говорится в заявлении службы.

В службе отметили, что учебный пуск был произведён для повышения боеспособности командования стратегических сил и для перепроверки технических параметров баллистической ракеты.

«Наср» — оперативно-тактическая ракета, которая может запускаться с мобильных пусковых установок. Ракету отличает особо высокая точность попадания. По информации пакистанских военных, эта система специально создавалась для быстрого реагирования на угрозы.

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