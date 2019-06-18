https://static.news.ru/photo/599870dc-91da-11e9-b6ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Самочувствие канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины могло быть вызвано отравлением или резким обезвоживанием из-за сахарного диабета. Такое мнение высказала врач-терапевт Наталья Уклеина. По её словам, такое состояние может нести серьёзные риски для здоровья.

Прежде всего, сердце и головной мозг, в последующем это могут быть судороги. Сейчас это тремор, а там могут быть уже судороги до потери сознания, — рассказала она в беседе с « 360 ».

Уклеина удивилась, что при таком самочувствии политик продолжала стоять. Обычные люди при такой ситуации не могут даже ходить.

Ранее News.ru писал, что канцлеру Германии стало плохо на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Инцидент произошёл во время официальной церемонии при исполнении государственных гимнов. Тело Меркель охватила мелкая дрожь, которая продолжалась больше минуты.