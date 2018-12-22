Врачи заставили гитариста играть во время операции на его мозге

Врачи южноафриканского города Дурбан провели уникальную операцию. Они удалили опухоль мозга под гитарный аккомпанемент пациента.
Им был известный в ЮАР джаз-музыкант Муса Манзини. После успешной операции гитарист пожаловался лишь на шум сверла, которым ему сверлили череп, сообщает BBC.
Операция под местным наркозом длилась шесть часов. Манзини всё это время был в сознании и перебирал струны. По его словам, шум сверла мешал сконцентрироваться на нотах.
Играть на гитаре во время операции музыканта заставили врачи, которые хотели минимизировать риск паралича или нарушений в коре головного мозга.
«Так мы смогли проверить участки мозга до того, как удалить опухоль. Это позволило свести к минимуму их повреждение», — заявил хирург Бэзил Эникер.
Операция прошла успешно. Манзини восстанавливается и уже планирует вернуться на сцену и продолжить преподавать в университете.
В прошлом году также играл на гитаре во время операции на мозге индийский музыкант Абхишек Прасад.
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