Врачи заставили гитариста играть во время операции на его мозге

https://news.ru/storage/news/9d0f32ecd97e9252a65457f6a11f0543/6fb3b4ad-94c7-4fdc-a006-af7071732361_850.jpg Jim Damaske/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врачи южноафриканского города Дурбан провели уникальную операцию. Они удалили опухоль мозга под гитарный аккомпанемент пациента.

Им был известный в ЮАР джаз-музыкант Муса Манзини. После успешной операции гитарист пожаловался лишь на шум сверла, которым ему сверлили череп, сообщает BBC.

Операция под местным наркозом длилась шесть часов. Манзини всё это время был в сознании и перебирал струны. По его словам, шум сверла мешал сконцентрироваться на нотах.

Играть на гитаре во время операции музыканта заставили врачи, которые хотели минимизировать риск паралича или нарушений в коре головного мозга.

«Так мы смогли проверить участки мозга до того, как удалить опухоль. Это позволило свести к минимуму их повреждение», — заявил хирург Бэзил Эникер.

Операция прошла успешно. Манзини восстанавливается и уже планирует вернуться на сцену и продолжить преподавать в университете.

В прошлом году также играл на гитаре во время операции на мозге индийский музыкант Абхишек Прасад.

Ранее News.ru сообщал, что кубанские врачи лечат аневризму аорты с помощью авиации. Работа санитарной авиации Кубани позволила региональным хирургам вовремя и, что самое главное, успешно провести десятки операций. Благодаря техническим средствам, спасено более 150 жизней за последние 10 лет.