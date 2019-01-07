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Китай подсчитал возвращённых из-за рубежа коррупционеров

Zhang Wenkui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Китай с начала 2014 года вернул из-за границы около 5000 граждан, бежавших в другие страны после совершения экономических преступлений. Коррупционеры укрывались более чем в 120 государствах мира.

Каждый пятый из возвращённых был членом Компартии Китая, 56 человек входили в список наиболее разыскиваемых лиц, в том числе Интерполом. Объём возвращённых стране материальных ценностей, похищенных беглыми коррупционерами, оценивается в $1,5 млрд, пишет китайская газета Global Times.

Пекин продолжает «охоту на лис» — кампанию по возвращению из-за рубежа подозреваемых в коррупции соотечественников. Большинство из них скрываются в США и Канаде. По предварительным данным, всего они вывезли из страны около $50 млрд.

Китай активизировал борьбу с коррупцией после прихода к власти пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином в 2012 году. За это время своих должностей лишились и отправились в тюрьмы многие госслужащие, в том числе высокопоставленные.

Как писал News.ru, в декабре глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страна смогла одержать решительную победу над коррупцией среди членов компартии и госструктур. По его словам, китайские власти придерживаются строгого внутрипартийного управления, очищения политической среды и твёрдого соблюдения дисциплины.


#китай #коррупция
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