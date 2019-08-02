https://static.news.ru/photo/c566cd2a-b536-11e9-97a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Public Domain/Wikimedia

Генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян заявил, что разочарован решением властей Соединённых Штатов об отмене фактического моратория на смертную казнь.

По его словам, такое наказание является жестоким и бесчеловечным при любых преступлениях обвиняемого, передаёт ТАСС . Такая процедура не должна применяться в демократических государствах, соблюдающих права человека.

Призываю федеральные власти Соединённых Штатов <...> рассмотреть на политическом уровне возможность полного отказа от этого наказания в соответствии с нашими общими ценностями, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что Евросоюз раскритиковал федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь. Он продержался 16 лет. Однако с декабря 2019 года высшую меру наказания вновь хотят приводить в исполнение. Согласно заявлению американского Минюста, её применят к пятерым убийцам.