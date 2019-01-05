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Возросло число жертв урагана «Пабук» в Таиланде

Qin Qing/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

До трёх человек увеличилось количество погибших в результате бушующего в южных провинциях Таиланда тропического урагана «Пабук». Ещё один человек пропал без вести.

По словам главы департамента по преодолению природных катастроф Чайяпхона Тхитхисака, сильнее всего от стихии пострадала провинция Накхонситхаммарат. На её долю приходится двое погибших.  

В провинции Паттани из-за урагана потерпело бедствие рыболовецкое судно. Один член экипажа погиб, судьба ещё одного неизвестна.

Стихия лишила крыши над головой порядка 34 тысяч местных жителей. Они размещены во временных убежищах, сообщает национальное телевидение Таиланда.

Ранее News.ru писал о том, что обрушившийся на страну ураган может стать сильнейшим за последние 55 лет. Из-за непогоды власти объявили запрет на купание, однако один из российских туристов проигнорировал это предупреждение и утонул у острова Самуи.


#Таиланд #стихия #непогода
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