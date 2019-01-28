Возросло число погибших при прорыве дамбы в Бразилии

https://news.ru/storage/news/3691a3f207de8d6c6c3f028cca040968/7edb701c-a5e0-4c8b-a936-3ba454a472b9_850.jpg Agencia Estado/Xinhua/Global Look Press

Количество жертв прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс достигло 58 человек. Ранее сообщалось о 37 погибших.

Возросло также количество пропавших без вести. Если ранее их число составляло 287 человек, то теперь оно приблизилось к 300. По словам чиновников, шансы найти кого-либо из пропавших живыми невелики, сообщает Reuters. Власти штата объявили трехдневный траур по погибшим.

Прорыв дамбы, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, произошёл в муниципалитете Брумадинью. Объект принадлежит горнодобывающей компании Vale. По словам представителя её руководства, двумя неделями ранее проводилась проверка дамбы, в ходе которой признаков разрушения выявлено не было.

Ранее News.ru сообщил о том, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования бразильским властям в связи с гибелью людей в результате прорыва дамбы. Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.