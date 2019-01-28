Возросло число погибших при прорыве дамбы в Бразилии

Количество жертв прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс достигло 58 человек. Ранее сообщалось о 37 погибших.
Возросло также количество пропавших без вести. Если ранее их число составляло 287 человек, то теперь оно приблизилось к 300. По словам чиновников, шансы найти кого-либо из пропавших живыми невелики, сообщает Reuters. Власти штата объявили трехдневный траур по погибшим.
Прорыв дамбы, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, произошёл в муниципалитете Брумадинью. Объект принадлежит горнодобывающей компании Vale. По словам представителя её руководства, двумя неделями ранее проводилась проверка дамбы, в ходе которой признаков разрушения выявлено не было.
Ранее News.ru сообщил о том, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования бразильским властям в связи с гибелью людей в результате прорыва дамбы. Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.