Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути

https://news.ru/storage/news/125cda23a77fe33725caf4856bd64dd4/7345b800-13cf-4c86-b68e-96030daa2973_850.jpg Michael Bunel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Джибути арестовали 36-летнего Петера Шерифа из близкого окружения братьев Куаши, устроивших в начале 2015 года нападение на парижскую редакцию журнала Charlie Hebdo. Решается вопрос о его экстрадиции во Францию.

Петер Шериф, известный под именем Абу Хамза, был задержан в восточноафриканской стране 16 декабря и пребывает под стражей в ожидании выдачи Парижу, пишет Le Figaro со ссылкой на судебные источники.

Уроженец Парижа считается активным участником джихадистской сети Buttes-Chaumont. После вторжения США в Ирак Петер Шериф присоединился к запрещённой в России террористической группировке «Аль-Каида». В конце 2004 года в городе Фаллуджа он был взят в плен американскими военными.

В 2006 году власти Ирака дали Шерифу 15 лет лишения свободы, но в марте 2007 года он бежал из тюрьмы в Мосуле. После этого он воевал в рядах экстремистов в Йемене. По версии правоохранителей, именно он финансировал подготовку к нападению на редакцию Charlie Hebdo.

Вооружённая атака на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo произошла 7 января 2015 года. В ходе нападения на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток подозреваемые в совершении преступления братья Саид и Шериф Куаши были уничтожены спецназом.

Как писал News.ru, в третью годовщину трагедии президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, а также мэр Парижа Анн Идальго и ряд министров приняли участие в церемонии возложения венков в память о жертвах терактов 7—9 января 2015 года в Париже.