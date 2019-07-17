https://static.news.ru/photo/cf07acf0-a8c0-11e9-b6e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) вызывает обеспокоенность в международном плане. В связи с этим генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о чрезвычайной ситуации в африканской стране.

Он пояснил, что мотивом такого решения стали зарегистрированные в последние дни случаи заболевания в городе Гома, а также в Уганде. По словам Гебрейесуса, эти события представляют собой географическое расширение присутствия вируса, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго зафиксировало 1649 заражённых вирусом Эбола. Из них 1561 человек болен точно, 88 — возможно.