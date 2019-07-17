Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) вызывает обеспокоенность в международном плане. В связи с этим генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о чрезвычайной ситуации в африканской стране.
Он пояснил, что мотивом такого решения стали зарегистрированные в последние дни случаи заболевания в городе Гома, а также в Уганде. По словам Гебрейесуса, эти события представляют собой географическое расширение присутствия вируса, передаёт
Ранее News.ru писал, что Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго зафиксировало 1649 заражённых вирусом Эбола. Из них 1561 человек болен точно, 88 — возможно.