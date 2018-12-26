Россия и Турция ищут рецепт замещения войск США

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Восток Сирии скатывается в неконтролируемый конфликт

Вывод американского контингента с северо-востока Сирии усилил противоречия внутри «астанинской тройки» (РФ, Турция и Иран), проявлявшиеся и раньше. Турция вместе с подконтрольными ей фракциями оппозиционной Сирийской национальной армии рассчитывает взять контроль над Манбиджем на фоне растерянности, царящей внутри имевших с Америкой союзнические отношения «Демократических сил Сирии» (ДСС). Похоже, что каждый игрок пытается претворить в жизнь свой сценарий развития событий на севере страны и к востоку от Евфрата.

О том, что фракции из состава Сирийской национальной армии, которые ранее участвовали в турецких наступательных операциях на севере Арабской Республики, начинают новую кампанию по захвату подконтрольного ДСС Манбиджа, известно из оппозиционных источников. По предварительным данным, около 8 тыс. военнослужащих регулярной армии Турецкой Республики и бойцов сирийской оппозиции были развернуты по линии соприкосновения с городом. Подкрепление в виде военной техники и воинских частей прибыло преимущественно из турецкого города Каркамыш (провинция Килис). Переброска протурецких сил ведется из зон предыдущих операций Анкары против курдских вооруженных формирований, проведенных ранее при молчаливом согласии глобальных игроков — США и России.

Мобилизация протурецких сил происходит спустя считанные дни после сообщений о визите делегации ДСС в Москву и на фоне якобы имевших место переговоров на авиабазе Хмеймим — между российскими военными и представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которые прибыли из штаба организации в иракских горах Кандиль. Члены многонационального альянса, костяком которого являются курдские отряды народной самообороны, добивались от российской стороны урегулирования вопроса северо-востока Сирии. С одной стороны, курдам не впервой вести торг с официальным Дамаском о неких гарантиях безопасности, с другой — для них, а тем более для арабских племён, совершенно неприемлемо, чтобы на подконтрольные им территории вошли ополченческие Национальные силы обороны или вовсе ярко выраженные проиранские формирования. Столкновения с прокси-силами Тегерана едва не привели к прямому вооруженному столкновению в Африне — северо-западном районе, который ранее находился под контролем курдов: присутствие ополчения, даже переодетого в форму военнослужащих сирийской армии, не помеха для ударов Турции. Но договориться о чем-то глобальном стороны, похоже, не смогли. Известно только, что Россия якобы предложила разместить на восточном берегу Евфрата своих военнослужащих, чтобы заблокировать продвижение протурецких сил вглубь сирийской территории. Однако есть признаки заключения договоренностей на локальном уровне — как между РФ и ДСС, так и между ДСС и официальным Дамаском. Так, на фоне усиления протурецких сил у границ Манбиджа появились данные о восстановлении российского координационного центра в его окрестностях. О входе правительственных сил в район городка Аль-Арима (к западу от Манбиджа) сообщил панарабский телеканал Al-Jazeera.

Ejército Sirio vuelve a Arima localidad bajo control de las SDF.

Según ha comunicado el MMC (Consejo Militar de Manbij), Rusia ha reconstruido el centro de coordinación ruso-sirio en un intento por evitar la ofensiva turca sobre Manbij. pic.twitter.com/91RhBNZc6x — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) 25 декабря 2018 г.

В то же время представители оппозиционной Сирийской национальной армии ведут переговоры с гражданским советом Ракки, состоящим преимущественно из представителей местных племён, — арабы предпочли бы усиление протурецких сил на востоке Сирии в пику курдским группировкам.

Впрочем, ситуация не дает возможности с уверенностью говорить, что курды смогут сохранить самоуправление, полагают аналитики. Настойчивость турецкой стороны, очевидно, вызвана получением весомых гарантий с американской стороны. Их содержательная часть неизвестна. Вместе с тем Турция пытается выйти на соглашение со своим партнером по «астанинской тройке» — Россией. Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен в скором времени провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. «Сегодня-завтра (турецкая. — News.ru) делегация посетит Москву, после этого я также проведу переговоры с Путиным», — заметил он. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее также заявил о планах посетить РФ, чтобы обсудить выход американского контингента и, видимо, быстро согласовать решение по востоку Сирии, пока Москве и Дамаску не удалось договориться с курдами. Но пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова удивили такие планы. «Нет, пока в графике таких договоренностей нет. Пока я не располагаю такой информацией», — сказал он в тот же день.