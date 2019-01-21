Восточную Канаду накрыли сильные снегопады

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Снегопад, начавшийся в субботу вечером, продолжает увеличивать толщину снежного покрова в провинциях на востоке Канады.

Обильный снегопад сопровождается сильным ветром, скорость которого достигает 28 м/с. Национальное метеобюро сообщает, что в некоторых районах людям стоит готовиться к ледяному дождю, а следовательно, к обрыву электропроводов. Толщина снежного покрова в разных местах будет достигать от 30 до 50 см.

В аэропортах Монреаля, Квебек-Сити, Оттавы и Торонто отменили сотни рейсов. На дорогах ситуация тоже сложная: в Торонто за сутки произошло более 350 ДТП. Снегоуборочная техника не справляется со снегом, жители городов сами чистят тротуары и дорожки.

Ранее News.ru писал о том, что новая неделя принесёт в Москву и Подмосковье существенное похолодание в связи с антициклоном, который вытеснит атмосферный фронт, засыпающий город небольшим снегом.