Восставших военных арестовали в Каракасе

https://news.ru/storage/news/ae34df9659aa59cf916ca2001e1da5a9/630c7348-0401-4625-9eb0-f677de692322_850.jpg Jose Pareja/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании небольшой группы восставших военных в Каракасе. Ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о возможном госперевороте.

«Снова наши национальные боливарианские вооружённые силы, стражи родины, арестовывают маленькую группу налётчиков и предателей, которые украли оружие, чтобы творить насилие и беспокойство среди населения», — написал Кабельо в Twitter.

Nuevamente nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Centinela de la Patria, captura y rinde a un pequeño grupo de asaltantes y traidores a la Patria que robaron un armamento para generar violencia y zozobra en la población. Nosotros Venceremos!!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 21 января 2019 г.

В соцсетях ранее появилось видео, на котором военные якобы захватили один из районов города.

Ранее News.ru писал, что по мере того как Венесуэла приближается к очередным масштабным акциям протеста, объявленным местной оппозицией, растёт страх того, что народное недовольство может зайти очень далеко. Вероятно, поэтому противники режима Николаса Мадуро проводят встречи с дипломатическими представителями иностранных государств — чтобы заручиться поддержкой и получить гарантии того, что их жизни ничего не угрожает даже при самом худшем сценарии. Власти латиноамериканской страны тем временем пытаются найти способ смягчить экономический кризис.