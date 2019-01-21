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Восставших военных арестовали в Каракасе

Jose Pareja/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании небольшой группы восставших военных в Каракасе. Ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг информацию о возможном госперевороте.

«Снова наши национальные боливарианские вооружённые силы, стражи родины, арестовывают маленькую группу налётчиков и предателей, которые украли оружие, чтобы творить насилие и беспокойство среди населения», — написал Кабельо в Twitter.

В соцсетях ранее появилось видео, на котором военные якобы захватили один из районов города.

Ранее News.ru писал, что по мере того как Венесуэла приближается к очередным масштабным акциям протеста, объявленным местной оппозицией, растёт страх того, что народное недовольство может зайти очень далеко. Вероятно, поэтому противники режима Николаса Мадуро проводят встречи с дипломатическими представителями иностранных государств — чтобы заручиться поддержкой и получить гарантии того, что их жизни ничего не угрожает даже при самом худшем сценарии. Власти латиноамериканской страны тем временем пытаются найти способ смягчить экономический кризис.


#венесуэла #переворот
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