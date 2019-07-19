https://static.news.ru/photo/21e84080-aba3-11e9-a479-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press

Восемь человек погибли и ещё около 30 получили ранения в результате нападения экстремистов на северо-западе Пакистана.

Иницидент произошёл в Дера-Исмаил-Хан. Сначала атаке подвергся контрольно-пропускной пункт, а затем террористка-смертница совершила самоподрыв у больницы, когда туда доставили тела убитых полицейских.

В общей сложности погибли четыре сотрудника правоохранительных органов и столько же мирных жителей.

О причастности к теракту заявило радикальное движение пакистанских талибов «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещено в России), сообщает телеканал Al Jazeera .

Ранее News.ru писал о том, что талибы взяли на себя ответственность за взрыв в афганском городе Газни. Жертвами теракта стали 12 человек.