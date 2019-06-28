Соединённые Штаты направили эсминец «Карни», вооружённый крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров, в Чёрное море. Корабль следует в порт Одессы для участия в военно-морских учениях Sea Breeze.
Согласно данным, опубликованным
Уточняется также, что в предстоящих манёврах, которые стартуют 1 июля, примут участие корабли ВМФ Украины, Болгарии, Турции, Румынии и Грузии. Учения будут проходить на суше, на море, в воздухе и под водой.
Ранее News.ru писал о том, что эсминец ВМС США «Росс» зашёл в акваторию Чёрного моря с целью обеспечить стабильность в регионе и помочь улучшению взаимодействия с союзниками по НАТО, коими являются ряд европейских причерноморских государств.