https://static.news.ru/photo/77e22fe4-9afc-11e9-88ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Соединённые Штаты направили эсминец «Карни», вооружённый крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров, в Чёрное море. Корабль следует в порт Одессы для участия в военно-морских учениях Sea Breeze.

Согласно данным, опубликованным на сайте Шестого флота США, это пятый «визит» американского военного корабля в Чёрное море.

Уточняется также, что в предстоящих манёврах, которые стартуют 1 июля, примут участие корабли ВМФ Украины, Болгарии, Турции, Румынии и Грузии. Учения будут проходить на суше, на море, в воздухе и под водой.

Ранее News.ru писал о том, что эсминец ВМС США «Росс» зашёл в акваторию Чёрного моря с целью обеспечить стабильность в регионе и помочь улучшению взаимодействия с союзниками по НАТО, коими являются ряд европейских причерноморских государств.