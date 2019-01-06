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Вооружённые столкновения возобновились в Йемене

Mohammed Mohammed/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Боевые действия возобновились на западе Йемена. Правительственная армия и силы повстанцев из числа хуситов обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Столкновения происходят в стратегически важном портовом городе Ходейда. Конфликт разгорелся с новой силой накануне визита специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса в страну, пишет «Анатолийское агентство новостей».

Свидетели происходящего сообщают о крупном пожаре рядом со складами с гуманитарными грузами «Всемирной продовольственной программы».

Йемен сотрясается от военно-политического конфликта с 2014 года. Правительству с главой государства Абд-Раббу Мансуром Хади противостоят повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла». В сентябре 2018-го Организация Объединённых Наций заявила о том, что в стране начался голод.

Ранее News.ru писал о том, что эмир Кувейта потребовал закончить войну в Йемене. По мнению монарха, мирное урегулирование конфликта должно проходить на основе дипломатии, желания самих стран — участниц боевых действий сесть за стол переговоров, а также согласно резолюциям ООН.


#хуситы #Йемен
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