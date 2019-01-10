Вооружённые силы Украины перейдут на стандарты НАТО

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Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские военные в 2020 году будут работать по стандартам НАТО.

«В 2020 году Вооружённые силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО согласно закону о национальной безопасности», — цитирует «Укринформ» Порошенко.

Порошенко отметил, что вступление Украины в Европейский союз и НАТО поможет обеспечить безопасность границ и сохранит суверенитет. Кроме того, он отметил, что не допустит «оккупацию Азовского моря и Керченского пролива», так как «мир» находится на украинской стороне и поддерживает её.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко запутался в данных о месте рождения предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского Епифания. Ошибка была допущена во время его выступления в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно, куда привезли томос о предоставлении автокефалии новой церкви.