Москва и Минск не реализовали все возможности союзного договора. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В качестве примера он привёл ситуацию с отменой роуминга. По его словам, она свидетельствует о том, что России и Белоруссии есть к чему стремиться.
Председатель Государственной Думы добавил, что стороны могут ещё много сделать в рамках гармонизации законодательства, в том числе для создания единых условий по развитию бизнеса в союзном государстве, сообщает
Ранее News.ru писал, что Москва и Минск условились подписать дорожную карту по отмене роуминга в начале сентября.