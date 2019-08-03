https://static.news.ru/photo/02b4a45e-b5d2-11e9-a2df-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва и Минск не реализовали все возможности союзного договора. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В качестве примера он привёл ситуацию с отменой роуминга. По его словам, она свидетельствует о том, что России и Белоруссии есть к чему стремиться.

Председатель Государственной Думы добавил, что стороны могут ещё много сделать в рамках гармонизации законодательства, в том числе для создания единых условий по развитию бизнеса в союзном государстве, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Москва и Минск условились подписать дорожную карту по отмене роуминга в начале сентября.