https://static.news.ru/photo/dd24e018-ad94-11e9-a6f8-fa163e074e61_1024.jpg Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: State Duma Russia/via Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Грузии уделить больше времени заботе о туристах, а не русофобии, чтобы ограничительные меры со стороны России были сняты.

По его словам, последние события в Грузии и торжество русофобии в стране оскорбляет россиян и показывает целесообразность применения экономических санкций.

Мы считаем, что это недопустимо, — приводит РИА Новости слова Володина.

Он подчеркнул, что Россия находится в первой тройке стран по числу туристов в Грузии, поэтому для приезжающих на отдых россиян необходимо создавать комфортные условия, а не унижать.

20 июня сотни людей собрались перед зданием парламента в Тбилиси, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Ранее News.ru писал о том, что Володин грузинского лидера Саломе Зурабишвили извиниться перед россиянами за высказывания о якобы агрессии со стороны РФ и оккупации грузинских территорий.