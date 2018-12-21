Володин поедет на Новый год к Болсонару

Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Москву на инаугурации нового президента Бразилии Жаира Болсонару 1 января 2019 года. Об этом сообщили в посольстве России в южноамериканской республике.
«Вячеслав Володин будет возглавлять российскую делегацию на инаугурации Болсонару», — цитирует представителя посольства ТАСС.
Как писал News.ru, ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару, известный ксенофобской риторикой и оправданием пыток во времена военной диктатуры, победил по итогам второго тура выборов президента Бразилии, прошедшего 28 октября. С победой его поздравил глава российского государства Владимир Путин.