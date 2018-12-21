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Володин поедет на Новый год к Болсонару

Андрей Любимов/АГН "Москва"

в мире [ версия для печати ]

Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Москву на инаугурации нового президента Бразилии Жаира Болсонару 1 января 2019 года. Об этом сообщили в посольстве России в южноамериканской республике.

«Вячеслав Володин будет возглавлять российскую делегацию на инаугурации Болсонару», — цитирует представителя посольства ТАСС.

Как писал News.ru, ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару, известный ксенофобской риторикой и оправданием пыток во времена военной диктатуры, победил по итогам второго тура выборов президента Бразилии, прошедшего 28 октября. С победой его поздравил глава российского государства Владимир Путин.


#БРАЗИЛИЯ #Володин #инаугурация #Болсонару
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