https://static.news.ru/photo/5425bd8e-9690-11e9-9dea-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Государственной думе России оценили факт того, что накануне члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступили единогласно против проведения дебатов на темы обсуждения ответственности России за неуплату взносов за членство в СЕ, а также расследования катастрофы MH17 в небе над Донбассом.

Как заявил спикер верхней палаты российского парламента Вячеслав Володин, первые шаги, которые делают европарламентарии, обнадёживают, но необходимо дождаться решения ассамблеи по проекту доклада, касающегося полноправного участия делегации РФ в этом европейском институте, сообщает РИА Новости.

Большинство здраво подходит к тем темам, которые могут быть для нас неприемлемы, и двигаются по пути обсуждения вопросов, в случае поддержки которых наша делегация сможет выехать на заседание ПАСЕ. Но мы вначале должны дождаться решения ПАСЕ по резолюции, — сказал Володин, добавив, что только после этого может быть подана заявка на присоединение к ПАСЕ.

Парламентская ассамблея Совета Европы ранее проголосовала против обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году, писал News.ru.