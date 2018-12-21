Волкер сомневается во вступлении Украины в НАТО

Украинская сторона на данный момент не готова вступить в НАТО, заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
При этом он отметил, что альянс пока также не может достичь согласия относительно принятия в свой состав Украины.
«Мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, а не просто поиск достижения двусторонних договорённостей», — сообщил Волкер.
По его словам, американская сторона всё же поддерживает возможное вступление Украины в НАТО и «держит двери открытыми», передаёт украинское издание «День».
Ране News.ru писал, что президент Украины Пётр Порошенко встретился с Куртом Волкером. Политики обсудили подходы к давлению на Россию. По результатам встречи была подчёркнута важность серьёзного ответа на агрессию Российской Федерации.